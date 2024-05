Le château exposant des oeuvres volées au musée

Tout commence ici. Il y a quatorze ans, deux toiles sont volées dans deux églises de Saint-Omer. Ce sont des œuvres qui appartiennent au musée. Alors, les équipes font un inventaire des réserves pour vérifier. Et on constate que presque 300 œuvres ont disparu. L'enquête commence alors, mais il ne se passe rien, jusqu'à ce que le conservateur reçoive un mail anonyme lui indiquant qu'une céramique du musée se trouve dans un château à une heure de route de là. Le conservateur se rend alors discrètement sur place. En tout, ce sont 46 œuvres authentifiées qui se trouvent dans le château. Parmi elles, il y a les fameuses toiles que l'on voit à l'image, volées dans les églises. C'est une incroyable découverte. Le propriétaire du château reçoit alors la visite des gendarmes au petit matin pour une perquisition. Il est abasourdi. Il a acheté le domaine il y a douze ans. Le château était en ruine, et depuis, il le remeuble en achetant des œuvres partout. Le château se visite avec des milliers de visiteurs par an. Et toutes les œuvres volées étaient visibles par tout le monde. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire