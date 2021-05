Le chef étoilé David Gallienne en tournée sur les marchés normands

À midi, le chef vous propose : "volaille fermière en croûte de noisette dans l’esprit d’une volaille fermière vallée d’Auge. Et pour terminer tout en douceur, la teurgoule revisitée, célèbre dessert normand". À bord de son camion, le chef étoilé David Gallienne propose ses plats sur le marché, et cela plaît. Irène et Michel, eux, ont réussi à se décider pour des feuilletés d’escargots à l’apéritif. En un mois, le camion s’arrêtera sur 25 marchés dans toute la Normandie. Les prix vont de 5 à 19 euros, ce qui est parfait pour se faire un petit plaisir sans se faire ruiner. Avec la situation sanitaire, le restaurant du chef reste fermé. Économiquement, son année a été très difficile, et son camion, surnommé "Picorette", est une partie de la solution. Selon David, celui-ci lui a permis de sauver le restaurant et de rendre la cuisine étoilée accessible à tous. "Ayant racheté en janvier 2020, je n’étais pas éligible à toutes les aides", rajoute-t-il. Une bonne idée qui va perdurer. "Picorette" va continuer de sillonner les routes et les marchés de Normandie, même après la réouverture des restaurants.