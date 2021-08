Le chef étoilé William Elliott fait la fierté du marché d'Étaples

William Elliott est né à Étaples (Pas-de-Calais) et a aujourd'hui 57 ans. Et ce marché, il le connaît par cœur puisque sa maman l'emmenait ici lorsqu'il était tout petit. Il aime venir et respirer les effluves des étals quoi qu'ils proposent. D'ailleurs, il se laisse tenter par les dégustations. "Ici, c'est ma vie, c'est toujours un plaisir de faire le tour. C'est comme ça qu'on construit son métier", dit-il avec passion. Son métier, il l'exerce dans l'un des restaurants les plus luxueux de la Côte d'Opale, à quelques minutes d’Étaples. Depuis une quinzaine d'années, William et sa cuisine sont dans tous les grands guides. Il a même une étoile au "Guide Michelin". Ce mercredi, il a décidé de préparer une assiette 100 % locale avec un trésor d'ici, la salicorne. C'est le haricot de mer. Accompagnée de chèvre frais et de quelques herbes du jardin, cette petite entrée est emblématique de la région avec la simplicité, la générosité et le goût. La Côte d'Opale dans une assiette, William Elliott nous transporte dans un voyage iodé très gourmand.