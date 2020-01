Le chêne de Tombeboeuf élu "Arbre de l'année 2019"

Un arbre de 25 mètres de haut et qui a 300 ans fait la fierté du Lot-et-Garonne. Le chêne de Tombeboeuf a été élu "Arbre de l'année 2019" parmi des dizaines de prétendants. Il a une silhouette parfaite et majestueuse pour son âge. Sa force et sa beauté séduisent tous les amoureux de la nature, et surtout, les photographes. Isolé au milieu de la prairie, cet arbre devient un dôme végétal lorsque les beaux jours reviennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.