Le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres

Dans toutes les pièces de son logement, Odette Jarry a réglé ses radiateurs au minimum. Avec l'arrivée de l'hiver, cette retraitée de 80 ans est forcée de s'adapter. Depuis le mois de juillet, ses factures de gaz et d'électricité ont fortement augmenté. "C'était à 139 euros et j'en suis à 168 tous les mois". Ce sont 29 euros de plus à régler chaque mois. Au total, cela fait 348 euros sur l'année. Bénéficiaire d'un chèque énergie au printemps dernier, elle attend avec impatience de recevoir dans sa boîte aux lettres 100 euros supplémentaires. "100 euros, c'est parfait. On aime bien ce genre de cadeau", lance Odette. Toutefois, selon elle, ça ne comblera pas l'augmentation. Rien qu'à Bellême, cette petite commune rurale de l'Orne, ils sont au moins une trentaine à percevoir cette aide distribuée par la poste à partir de ce lundi. Recevoir ce chèque rapidement est important pour beaucoup de bénéficiaires. Voilà pourquoi un responsable d'association est venu vérifier s'il était bien en route. Encore un peu de patience pour ceux qui, comme ici, n'auraient encore rien reçu. Les envois sont prévus jusqu'au 22 décembre. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, R. Roiné, V. Pierron, F. Moncelle