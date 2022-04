Le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres

Gérard Coene a le sourire. Le facteur distribue ce lundi de l'argent, des chèques énergies précisément, tout juste arrivés ce matin. Ce Roubaisien découvre le montant du chèque qui est de 63 euros, et selon lui, "Aujourd'hui, c'est Noël avant Noël". Le chèque sert à payer les factures d'électricité, de gaz ou encore de fioul. Dans le contexte actuel, il est le bienvenu. "Avec la précarité des gens surtout sur Roubaix et la situation qu'on vit en ce moment et l'inflation, les gens sont très ravis de me voir ce matin leur déposer le chèque énergie dans leurs boîtes aux lettres", explique Gérard Coene. La somme est calculée en fonction du nombre de personnes dans le foyer et des revenus. Monique, retraitée, touche 1 000 euros qui lui servent à payer son loyer et sa facture d'énergie. Son chèque de 48 euros lui permet de régler quasiment un mois de facture d'énergie, ce qui est un soulagement pour elle. Dans la rue d'à côté, Émilie reçoit 240 euros. Elle s'en servira plus tard. Une aide utile pour environ six millions de Français. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire