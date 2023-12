Le chèque, espèce en voie de disparition

Dans nos sacs, il fait de plus en plus rare. Avez-vous un chéquier sur vous ? "J'en avais un, je n'en ai plus" ; "Non (...), ça ne me sert à rien", répondent des passantes. Pour ceux qui en ont un, les occasions de remplir un chèque sont moins fréquentes. La carte bancaire a peu à peu remplacé le chèque. Il ne représente que 3% de nos transactions. C'est dix fois moins qu'il y a 20 ans. De nombreux commerçants ne prennent plus la peine de les accepter. Cette boucherie prend de moins en moins les chèques. Alors, est-ce la fin du chéquier ? La Banque de France elle-même s'en détourne, l'enjeu est d'accompagner ce changement. Pourtant, certains l'utilisent encore, notamment en zones rurales. C'est le cas chez ce médecin à Bédarieux (Hérault), il a fait le choix de refuser les paiements par carte bancaire, car le système informatique est trop contraignant. Le refus de la carte bancaire ou du chèque est totalement légal, à condition d'accepter au moins deux autres moyens de paiement. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier