Le chèque, le moyen de paiement le plus falsifié

En Europe, les Français restent les plus gros utilisateurs de chèques même si les transactions effectuées avec ce moyen de paiement ne s'élèvent plus qu'à 7%. Malgré cela, les fraudes et les falsifications de chèques continuent à faire rage. En effet, le montant des fraudes par chèque a atteint 450 millions d'euros en 2019, soit 50% de plus par rapport à 2018.