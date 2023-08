Le Cher... pas si cher !

Ne vous fiez pas à son nom. Le Cher n'est pas vraiment si cher. Par exemple, regardez cette maison avec 70 mètres carrés pour 55 000 euros. Les prix de l'immobilier s'envolent dans les grandes villes, mais pas ici. Cher... pas cher, tout part d'une blague vue plus de trois millions de fois sur Internet. Elle a attiré l'attention sur tout le département. Dominique est agent immobilier. Il espère que ce coup de projecteur attirera du monde à la campagne. Bourges est la capitale du Cher. Sur place, il y a quelques maisons à vendre et des habitants plus tempérés sur les prix que les internautes. "L'immobilier, c'est cher un peu partout. Mais je pense qu'ici, c'est raisonnable", "chacun y va de son avis. D'autres vont dire que c'est cher, d'autres pas", lancent des passants. En plein centre-ville, nous croisons Philippe. Il a trouvé un acheteur pour sa maison de famille en à peine deux mois. Pour information, le Cher fait partie des sept départements les plus abordables de l'Hexagone. Alors, nous nous sommes permis de modifier un peu le panneau. TF1 | Reportage T. Copleux, P. Schély