Le cheval de Dalécarlie, emblème de la Suède

Si on l'appelle le cheval de Dalécarlie, c'est tout simplement parce qu'il vient de cette région du même nom, au cœur de la Suède. Ici, il est encore fabriqué artisanalement dans deux petites usines presque centenaires. Des centaines de milliers d'exemplaires en sortent chaque année et cela attire les touristes, comme ce couple de Français venus de Nantes. Le cheval de Dalécarlie fait partie du patrimoine suédois si bien qu'un animal en bois de quatre mètres de haut ait été érigé. D'ailleurs, les Suédois vouent presque un culte à cet objet traditionnel. Pourquoi ce cheval est-il devenu l'emblème du pays ? Il est assez difficile de répondre à cette question. Même les Suédois que nous avons croisés se demandent toujours le pourquoi du comment. Pour cause : l'histoire remonte plusieurs siècles en arrière. Le cheval, symbole de prospérité, était taillé dans du bois pour être offert aux enfants comme jouet. Puis au XIXe siècle, ces objets devinrent une espèce de monnaie d'échange entre habitants. Mais le statut de symbole du pays date de 1939, lors de l'exposition internationale de New York.