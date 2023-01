Le cheval qui vous débarrasse de votre sapin

Après le traîneau du père Noël, voici le traîneau de Fabrice Bourrianne et de son cheval. Ensemble, ils récupèrent les sapins de Noël des habitants de Bérat (Haute-Garonne). Les familles attendent leur passage avec impatience. L'effet est garanti chez les enfants. Le cheval fait le tour des quartiers, imperturbable au passage des voitures. De nature calme, il est adapté à l'attelage. Grâce à lui, fini les aller-retour en voitures pour déposer son sapin à la déchetterie. "C’est drôle, c’est rigolo, et aussi c'est moins polluant", confie un enfant de la commune. L'opération est un succès. Avec près de 182 arbres de Noël récoltés, il est difficile de tout faire rentrer dans la remorque. Tous ces sapins sont ensuite broyés pour leur donner une deuxième vie. Les habitants récupèrent gratuitement les copeaux ainsi produits. Les broyats sont aussi utilisés pour les espaces verts de la commune. La ville souhaite organiser de nouvelles tournées au printemps et à l'automne pour récupérer l'ensemble des déchets verts. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet