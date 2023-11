Le chien de mon voisin est agressif, que faire ? Le 13H à vos côtés

D'une manière générale, l'article 1243 du Code civil affirme que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que celui-ci a causé. Le propriétaire d'un chien doit prendre toutes les précautions pour que cet animal ne crée pas de problème. Il doit s'assurer que le chien soit attaché ou qu'une clôture a été installée autour de la maison. Des obligations supplémentaires existent en fonction de la race du chien. Selon la loi du 6 janvier 1999, certains animaux sont considérés comme "pouvant être dangereux". Il y a la catégorie une qui englobe les chiens d'attaque et la catégorie deux qui rassemble les chiens de garde et de défense. Pour ce dernier groupe, par exemple, il faut une assurance responsabilité civile, un permis de détention, une évaluation comportementale et l'obligation de tenir le chien en laisse sur la voie publique. L'interlocuteur, c'est le maire de la commune. La loi dit que si un chien peut présenter un danger pour les personnes et les animaux domestiques, il peut demander aux propriétaires de prendre des mesures. Il peut aussi vérifier les autorisations et ordonner une évaluation de dangerosité de l'animal. T. Coiffier