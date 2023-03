Le chien le plus obéissant au monde !

Si vous voyez des chiens promenés par leur maître, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Mais il y en a un qui sort du lot. Cet étrange animal n'aboie pas et n'a pas de poils. Et quand il marche, ses articulations grincent un peu. Aussi, c'est de rester discret. Impressionnant, effrayant, particulier... telles sont les qualifications que les visiteurs donnent à Roquette. Chaque promenade devient un événement. Ce chien "nouvelle technologie" a une mission : prendre des photos de la citadelle de Besançon. Il peut contourner des obstacles, monter les marches, mais il a toujours besoin de son maître Hugo Parent pour le guider. Ce robot a été choisi, car il peut se déplacer partout et il est plus rapide. Après chaque promenade, toutes les données collectées sont analysées sur un logiciel pour reconstituer le monument en trois dimensions. Il faudra plusieurs sorties et des dizaines d'heures de travail, mais au bout, ce sera une expérience inédite pour les visiteurs. Cette visite en réalité augmentée devrait sortir fin 2024. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin