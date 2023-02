Le choc à Saint-Jean-de-Luz

Environ deux heures après le drame, les adolescents sortent enfin de leur établissement. Certains sont en pleurs, sous le choc après avoir appris la mort de l'enseignante poignardée. "Ils paniquaient tous. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine quand on va au lycée un mercredi matin. C'est vraiment très choquant et on ne sait pas comment réagir, surtout de voir nos profs pleurer (...). Il y a tout le monde qui est dans l'incompréhension", confie une élève. C'est l'incompréhension et bien sûr l'inquiétude pour les grands-parents ainsi que les parents d'élèves venus en urgence devant le lycée récupérer leurs enfants. "Ça fait un choc", "on vit dans un monde de violence. Il y a de la violence partout, à la télé et les infos. Il ne devrait pas y avoir ce genre de chose", expliquent des parents. A noter que le ministre de l'Éducation nationale a quitté le Conseil des ministres pour se rendre sur place. Une cellule psychologique sera ouverte dans l'établissement en soutien aux élèves. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin