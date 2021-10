Le chocolat chaud, un souvenir d’enfance

C'est une gorgée de douceur, un souvenir réconfortant qui vous enveloppe et vous hypnotise. Vous la connaissez pour son jambon, mais Bayonne est d'abord la capitale du chocolat. Une gourmandise que l'on aime déguster au chaud à l'heure du goûter. La recette de cette spécialité maison, c'est Florian Benac qui la perpétue aujourd'hui. La même depuis 170 ans. Trois ingrédients seulement la composent : du lait frais, du chocolat noir et de la patience. C'est ensuite qu'intervient le geste que la famille tient depuis toujours à garder secret. Après quelques minutes de travail énergique, le nuage de mousse apparaît. Pour percer le mystère de ce chocolat, il faut suivre l'artisan dans son laboratoire. Ici, il est l'un des rares dans l'Hexagone à fabriquer le chocolat depuis la fève qu'il torréfie lui-même. Le cacao est ensuite moulu puis fondu dans des machines centenaires. Pour affiner le grain, il faut trois fois plus de temps qu'avec des machines modernes. Et c'est ce temps qui permet de révéler tout le caractère du chocolat.