Le chœur de Notre-Dame retrouve sa charpente

Une ultime opération se prépare. "Ça y est, ça sent la fin. C'est le dernier morceau, le dernier chevron de l'abside", explique un charpentier. Il y a quatorze mois à peine, ces poutres étaient encore des arbres en forêt. Douze mètres de long, 350 kg, au bout de l'élingue, le dernier chevron vient s'ajouter aux 900 pièces qui composent la charpente du chœur. C'est un travail de précision, que les charpentiers ont répété à blanc à l'atelier, et qui se concrétise. Pour maintenir solidement l'ensemble, 4 000 chevilles ont été taillées à la main, dans le même bois. À l'intérieur, on a l'impression d'être dans la coque d'un navire. Les planchers seront retirés pour retrouver tout le volume du grand comble, tel qu'il était avant l'incendie. Et l'on peut admirer reproduite ici, la technique utilisée par les charpentiers du Moyen-âge, il y a 800 ans. Et pour marquer la fin de ce chantier. À 11 h 45, ce vendredi matin, les charpentiers ont posé le traditionnel bouquet, au sommet de leur ouvrage, comme une apothéose. TF1 | Reportage B. Lachat, D. Salmon