Le choix du prénom de son enfant, un casse-tête

Comment va-t-il ou va-t-elle s'appeler ? C'est la question que ces futures mères entendent presque tous les jours. Et la réponse n'est pas toujours évidente, parfois même jusqu'au jour de l'accouchement. "Au départ, on était sur Camille ou Alice, et quand elle est née, on s'est dit, ce sera plutôt une petite Pauline", témoigne cette maman. Cette année, la plupart des parents ont opté pour des prénoms aux consonances classiques et intemporelles. En 2022, Jade devrait être le prénom féminin qui sera le plus donné, devant Emma et Louise. Côté garçon, Léo passe en tête de liste. D'ailleurs, Samantha Santero-Dubreil, gérante d'un magasin de puériculture à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le constate dans les commandes qu'elle reçoit. Certaines mères, par contre, préfèrent choisir des prénoms qui ont du sens. Mais en fin de compte tout est affaire de compromis. L'essentiel est de trouver un accord entre les deux parents.