Le chou-fleur breton, incontournable de l’hiver

Si vous choisissez ce légume sain et digeste après des fêtes bien copieuses, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent dans le Nord Finistère. En effet, la Bretagne, c'est 75 % de la production française. Pour Maxime Perrot, maraîcher : "savez-vous planter des choux" de Saint-Pol-de-Léon (Finistère) comme pour ses collègues, c'est la pleine saison. Le geste est sûr, la technique maîtrisée et le travail reste manuel. Voilà le quotidien de Maxime chaque hiver. Il doit arpenter 40 hectares en agriculture biologique pour sélectionner un par un les choux prêts à être récolté. Un climat doux et un sol fertile grâce au sédiment transporté par les embruns. Voilà pourquoi le chou-fleur s'épanouit dans ce lieu. Et rien n'arrête ses fans, pas même la pluie et le vent. La preuve, ce jour-là au marché, les choux partent comme des petits pains. En cuisine, le chou se déguste en entrée sous le nom de carpaccio de chou avec Saint-Jacques de la rade de Brest et une petite sauce pour relever le tout. Stéphane Baot est professeur d'histoire-géo, mais c'est surtout un passionné de cuisine. Le plat, il le fera tout simple, au four. TF1 | Reportage B. Boisrobert, J. Denniel, A. Janssens