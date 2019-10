Le chrysanthème, une fleur incontournable de la Toussaint

La Toussaint est la période la plus grise de l'année. La seule couleur à l'horizon est celle des chrysanthèmes chez les fleuristes. Des jaunes, des blancs ou encore des roses, il y en a pour tous les goûts. À Nantes, près de 2 000 pots sont mis en vente jusqu'au début novembre. Cette année 2019, une nouvelle variété débarque dans les rayons. Selon la variété, le pot de chrysanthèmes coûte entre cinq et vingt euros. Chaque année, il s'en vend 23 millions pour la Toussaint. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.