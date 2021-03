Le circuit de la polémique à Albi

Albi a sa célèbre cathédrale. Mais pour beaucoup d'habitants, le patrimoine, c'est aussi le circuit. Sébastien Lhoumaud est un inconditionnel, il assiste aux courses depuis ses six ans. L'histoire s'écrit dès les années 30 avec des compétitions au coeur de la ville. Le circuit est construit en 1962. Depuis, il a accueilli une centaine de courses et des pilotes de légende. Alain Grand, pilote automobile, connaît ses trajectoires par coeur. Le circuit est trop bruyant et dépasse les réglementations du code de la santé. A Albi et dans le village du Sequestre, 5 000 habitants seraient touchés par ces nuisances sonores. Christian Houlès en fait partie. "Il y a du bruit trop important. C'est insupportable", confie-t-il. Depuis 2015 et la privatisation de la piste, les événements bruyants se mulitplient. Le circuit a été condamné à 70 000 euros d'amende. Pour soutenir la piste, une pétition a été créée. Les gérants ont bati un mur anti-bruit et planchent sur de nouvelles solutions.