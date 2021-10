Le cirque Bouglione de retour en piste

Le bonheur se lit sur les visages des artistes. Celui de retrouver la piste après les mois d'arrêt forcé pendant la période Covid. Puis, arrivent la prouesse, l'émotion et aussi la douleur musculaire. Aux sangles aériennes, Adèle Fame, gymnaste, souffre de n'avoir pas pu s'entraîner en l'air avec son agrès pendant un an. "On perd beaucoup de masse musculaire et d'endurance. S'y remettre, c'est dur, beaucoup de courbatures", nous raconte-t-elle. Au cirque Bouglione, la performance au service du spectacle éblouit, séduit et force l'admiration. C'est notamment le cas du numéro exceptionnel de main à main déniché par Joseph Bouglione, directeur du cirque. "Il faut voyager, voir et entendre. Il faut aussi la réaction du public", lance-t-il. "C'était génial" ; "Ça fait du bien de revenir au cirque", se réjouissent des spectateurs. Sous la coupole du Cirque d'Hiver, on a tous les ingrédients du cirque traditionnel. On chante, frissonne, rit et rêve. Et cette année, on fête les 40 ans de piste de Monsieur Loyal et on lui souhaite donc un joyeux anniversaire.