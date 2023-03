Le climatiseur du voisin porte atteinte à la tranquillité, que faire ? Le 13H à vos côtés

Les voisins de Charline ont installé un climatiseur portant atteinte à sa tranquillité de par l'intensité et la fréquence du bruit. De plus, l'appareil est placé du côté de sa chambre. La transaction amiable n'a rien donné, la mairie lui a dit qu'elle ne peut intervenir, alors, que peut-elle faire ? D'abord, il est important de savoir s'il existe ou non des règles sur la distance à limiter entre voisins. A strictement parler, selon les juristes, il n'y a pas de réglementation précise concernant la distance d'implantation par rapport à votre voisin. En revanche, il y a une règle qui est assez générale et qui est édictée par le code de l'urbanisme précisant que toute construction nouvelle doit être faite à plus de trois mètres de la propriété voisine. Concernant les climatiseurs, cela dépend beaucoup de leurs caractéristiques sonores. Plus ils sont bruyants, plus il va falloir les éloigner. Certains installateurs préconisent même six mètres minimum de distance. Dans le cas de Charline, les règles ne sont pas respectées. Elle subit des nuisances sonores. Rappelons que selon le code de la santé publique, aucun bruit de par sa durée, sa répétition ou son intensité ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Comment Charline peut-elle y remédier ? T. Coiffier