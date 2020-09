Le clin d’œil de Nicolas Canteloup à Jean-Pierre Pernaut

Via une vidéo, Nicolas Canteloup a rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut qui quittera bientôt le JT de 13H de TF1. Selon lui, notre présentateur aura désormais le temps de découvrir les charmants villages dont il a tant parlé dans son JT depuis 30 ans. "Vous allez nous manquer !", rajoute-t-il. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.