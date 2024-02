Le coffre-fort du Comté

Sous cette immense bâtisse, l'un des trésors les plus précieux du Jura : 190 000 meules de Comté, 37 caves à fromages. La plus grande, s'étire sur 214 mètres de long. C'est la propriété de Jean-Charles Arnaud, troisième génération de fromagers. Dans les années 80, il est pendant un an militaire, formateur du GIGN et de la Légion étrangère, dans ce fort. Avant d'abriter d'immenses caves à fromages, c'était une forteresse militaire bâtie sous Napoléon, la deuxième plus grande du pays, avec 3 500 soldats. Ils pouvaient tenir un siège d'un an grâce à ces longues galeries. Son passage à l'armée dans ce fort est une révélation, la fin du service militaire en 1997 lui en donne l'occasion. Pour en faire une fromagerie, il investit plusieurs millions d'euros, pas facile de convaincre les banquiers. Le pari est gagnant, aujourd'hui, sa fromagerie produit 12% du stock de Comté français. Au détour d'un couloir, nous tombons nez à nez avec une cinquantaine de touristes. Ils n'ont pas encore idée des nombreux secrets que renferme le Fort des Rousses. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, T. Gathy