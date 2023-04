Le combat des riverains contre une usine polluante

Les maisons qui se trouvent dans la rue Parmentier, à Montoir-de-Bretagne, ont un point commun. Elles disposent toutes d'une pièce de confinement. Si cet aménagement n'est pas obligatoire, il est toutefois recommandé. Pour cause, une usine d'engrais se trouve à 900 mètres de là. Elle stocke des tonnes de nitrates d'ammonium et est classée Seveso, seuil O. Les riverains sont inquiets, puisque l'an dernier, une fuite d'acide a été détectée. Les rejets de poussière dans l'air constituent une autre inquiétude. En effet, non seulement, leurs conséquences sur la santé sont préoccupantes, mais les taux sont aussi anormalement élevés. Selon un membre de la Ligue des droits de l'Homme, le flux autorisé est de quinze kilogrammes par heure. Et l'usine produit parfois jusqu'à 45kg/h. L'entreprise affirme qu'il n'y a pas de risque de toxicité. Elle s'appuierait sur une étude produite à sa demande. Elle indique également qu'"elle prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des installations". La préfecture de la Loire-Atlantique, elle, demande à la société de poser des filtres sur les installations et de sécuriser la salle de contrôle. Tant que les infrastructures ne sont pas aux normes, l'entreprise paie des amendes, jusqu'à 1 500 euros par jour. TF1 | Reportage P. Dumortier, F. Bourdillon