Le combat d’un artisan contre l’administration

Thierry Bouvier est artisan depuis 17 ans. Le mois dernier, l’État lui demande de rembourser 47 700 euros d’aide Covid. Problème : il n’a jamais touché cet argent. Cette somme correspond à l’emploi en chômage partiel de neuf salariés pendant trois mois. Pourtant, il travaille seul selon lui. Il a été victime d’usurpation d’identité. En février dernier, Thierry reçoit ce premier courrier. L’Agence de service et de paiement des aides de l’État le somme de payer 47 727 euros. L’artisan croit d’abord à une mauvaise blague. Mais d’autres lettres suivent. Et fin avril, son compte professionnel est bloqué. Pour ne pas s’arrêter, pas le choix, il puise dans ses économies. Cette dette, qui n’en est pas une, Thierry en est débarrassé aujourd’hui grâce à sa confédération, la CAPEB. Celle-ci verse les 47 700 euros à l’État pour permettre à l'artisan de pouvoir travailler. Désormais, elle attend de savoir quand elle sera remboursée. La confédération a tout de même avancé 10% de son budget annuel. Et le pire, c’est qu’elle n’est même pas sûre de revoir cette somme. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin