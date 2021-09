Le combat d’un médecin pour convaincre les réticents à la vaccination en Polynésie

Dans la commune de Faaa, à Tahiti, on l'appelle taote Covid, le médecin du Covid. Depuis des mois, Didier Bondoux s'épuise à prêcher la bonne parole face à la maladie. Ce patient a attendu une semaine, sans goût, ni odorat, avant de venir consulter. "Il y a toujours des patients qui sont un peu dans le déni, dans la position du moi je suis plus fort, il ne peut rien m'arriver, je suis costaud. Seulement, on leur explique qu'il y a quand même beaucoup de leurs congénères qui se retrouvent hospitalisés dans des cas graves", raconte le docteur. Pour convaincre, à Tahiti, c'est 4X4 obligatoire. Il y a les quartiers qui sont imbriqués les uns les autres et les possibilités de se déplacer sont parfois compliquées. A cela s'ajoute la défiance envers l'hôpital. Beaucoup préfèrent donc rester à domicile, comme cette femme malade du Covid sous oxygène dans son propre lit, mais auprès de ses proches. Le virus a pris de court l'archipel. Depuis juillet, le médecin a perdu plus d'une quinzaine de patients. Dans le cimetière de la ville, des habitants s'activent encore pour enterrer leurs défunts. Le combat de Didier Bondoux désormais, c'est vacciner.