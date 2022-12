Le combat d'un territoire pour sauver sa pharmacie

Ça fait deux ans que Geneviève Mayeux cherche un repreneur pour sa pharmacie. Mais à 24 heures de la retraite, elle n'a pas toujours trouvé de successeur. Pourtant, il n'y a pas de loyer à payer ni de fonds à racheter. "Les jeunes disent clairement que ce n'est pas la vie qu'ils veulent", nous a-t-elle confié. Si personne ne se manifeste avant la semaine prochaine, la pharmacie devra cesser définitivement son activité. Un drame pour cette commune de 300 habitants et toutes celles des environs. Alors jusqu'à la dernière minute, les élus locaux se mobilisent pour appeler à l'aide et éviter que le village ne meure à petit feu. Pour trouver des médicaments, il faudra désormais parcourir une vingtaine de kilomètres et plus encore. Les deux pharmaciens les plus proches d'Aignay-le-Duc envisagent aussi de rendre leur insigne d'ici quelques mois avec forcément une certaine appréhension. Des fermetures qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Chaque année, près de 200 officines doivent mettre la clé sous la porte. TF1 | Reportage M. Desmoulins, J. Clouzeau