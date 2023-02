Le combat d’une commerçante

Sur la plaine bourguignonne, voici Châtillon-sur-Seine. Une petite ville de 5 000 habitants. Elle compte des dizaines de magasins au centre-ville, dont un, très utile aux habitants. Marinette tient la mercerie depuis 33 ans, et tout le monde la connaît. Dans ces rayons, on trouve des vêtements, de la laine, des objets de couture,... Elle a su rendre ses produits indispensables. Mais après tant d'années d'activité, Marinette veut désormais se consacrer à autre chose et passer la main, non sans un pincement au cœur. Elle n'est pas la seule. Il n'y a qu'à longer la rue. Florence n'a reçu aucune offre depuis qu'elle a mis en vente sa boulangerie. Elle recourt donc à SOS Villages avec les bons conseils de Marinette. Et s'il y a une chose qui va beaucoup manquer à ses clients, c'est sa proximité, puis son sourire au quotidien. En dernier lieu, il y a Cathy. Sa retraite approche et elle vend le salon qu'elle tient depuis 1995. Coiffure, boulangerie et mercerie, vous avez le choix pour vous lancer dans une nouvelle vie. TF1 | Reportage I. Blonz, T. Gathy, G. Martin