Le Combat naval fleuri de Villefranche-sur-mer, une expérience unique au monde

Chaque année, sur le quai de Villefranche-sur-mer se déroule un spectacle unique au monde, le Combat naval fleuri. Une quinzaine de familles, à bord de pointus décorés (bateaux de pêche typiquement méditerranéens), distribuent des œillets et mimosas aux spectateurs. Cette année, 5 000 personnes sont venues acclamer les bateaux. Initiée en 1902, cette tradition centenaire fait la fierté des Villefranchois.