Le commissariat de Villerupt menacé de disparition

Les habitants de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) sont inquiets face à la possibilité de voir leur commissariat fermer. Le maire de la ville a expliqué qu'en dix ans, sa commune est passée de 40 à huit policiers. Au sein de la population, le sentiment d'insécurité grandit. Selon la municipalité, le nombre de cambriolages n'a pas augmenté mais les actes se font plus souvent en journée. Une réunion publique et une manifestation sont prévues ce week-end pour demander le maintien du commissariat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.