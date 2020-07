Le compositeur Ennio Morricone est décédé à l'âge de 91 ans

Pendant plus d'un demi-siècle, la musique généreuse, lyrique et mythique d'Ennio Morricone a accompagné et sublimé le cinéma. Avec près de 500 musiques de films à son actif, il s'est toujours classé comme étant un compositeur à part. "Je peux composer la musique à la simple lecture du scénario", avait-t-il affirmé. Ventura, Westwood, Gabin, Belmondo, Delon ou encore Cardinale l'ont tous côtoyé à travers sa musique.