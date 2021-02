Le comptage des cerfs à Chambord

Au cœur du domaine forestier de Chambord, 150 bénévoles et amoureux de la commune se préparent pour un panneautage. Il s'agit d'une capture scientifique de cervidés. L'opération commence par le déploiement de longues lignes de banderole. Une organisation millimétrée pour ne pas dire militaire, car simultanément à l'opposée, des kilomètres de filets doivent être dressés. Au premier cri des rabatteurs, une biche se prend déjà dans les filets. Commence alors une course contre la montre, car l'animal ne doit pas être immobilisé plus d'une dizaine de minutes. Les bénévoles réalisent une prise de mesure ainsi que des poses de boucle, de puce d'identification, et enfin d'un collier GPS. L'objectif est d'analyser le comportement des animaux au sein du domaine et comprendre aussi ce qui peut les déranger. En une journée de panneautage, une vingtaine d'animaux sont pris dans les filets. L'autre enjeu de ces captures, c'est la réalisation de prélèvements génétiques et sanguins. Avec ses 5 440 hectares, le domaine de Chambord est le plus grand espace forestier clos d'Europe. Cela en fait une référence pour l'étude des cervidés.