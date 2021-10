Le comté, fromage roi du Jura

Avec près de 1 000 variétés, 45 AOC, six IGP et six Label rouge, la France est le pays du fromage. Le comté, fromage du Jura, est fabriqué par des passionnés. C'est sur des terres vallonnées et verdoyantes que le comté est né. Chaque soir depuis le Moyen Âge, les troupeaux de Montbéliard rentrent à la traite. Les vaches sont les ouvrières de l'un des fromages préférés des Français. Pas moins de 2 400 agriculteurs utilisent le lait à la fabrication du comté. Quand le Jura se réveille à peine, le lait est livré à la fruitière. Le lieu recueille depuis des siècles le fruit du travail des agriculteurs. Au petit matin, les fromagers œuvrent déjà et transforment le lait en comté. Une fois le lait caillé et pressé, il ne reste plus qu'à coller sa carte d'identité. A ce moment de la fabrication, les agriculteurs passent la main aux affineurs du fort Saint-Antoine. Les fromages sont stockés plusieurs mois durant. Comme tout bon produit, le comté sait se faire désirer.