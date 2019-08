Le Comtois, un cheval qui sait tout faire

Le berceau du cheval Comtois se trouve à Maîche, dans le Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté. Cet animal est également surnommé le Maîchard. De par son crin blanc et sa robe cuivrée, il attire tous les regards. Le Comtois représente la première race de chevaux de trait dans le pays. Il travaille donc la terre. Dans un vignoble du Jura, son petit gabarit constitue un véritable atout. Par ailleurs, le Comtois est très polyvalent et ne se cantonne pas au travail des champs. Il investit aussi peu à peu les villes et arrive même jusque dans les cirques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.