Le concert des Enfoirés sur TF1 ce soir, un rendez-vous à ne pas manquer

L'événement est né il y a plus de 30 ans. Cette année, le spectacle des Enfoirés pour les Restos du coeur a réuni 140.000 spectateurs au total. Un public au soutien indéfectible sans lequel la cinquantaine d'artistes bénévoles n'aurait pas pu accomplir cette bonne cause. Si les bénévoles s'affairent ce vendredi et tout le week-end pour collecter les dons, l'intégralité du concert est diffusée sur TF1 ce vendredi soir.