Le concert qui ne laisse pas de glace !

Pour arriver jusqu'à ce plateau au Sud-Ouest de la Norvège, laissez-vous guider par d'étonnantes sonorités. Des percussions, une contrebasse de glace, et dans le public, des Norvégiens, des Américains et des Français. Terjet Isungset a créé ce festival unique au monde il y a 23 ans. Repartons à la source de chaque instrument jusqu'à ce lac recouvert d'une très épaisse couche de neige et de glace. Découper des morceaux de glace a été la partie la plus compliquée de ce festival de musique. Place à la taille des instruments, il faut être imaginatif et patient. Kristoffer Hansen alterne entre la tronçonneuse et le pic à glace. Pour installer certains instruments, il a besoin d'un peu d'aide. L'installation est terminée, la répétition peut commencer. Dans ce festival, tout est en neige ou en glace. Sur le bord de cette piste de ski de fond, il reste à créer la scène principale. Cette année, pour le décor, l'université de Bergen a invité des étudiants en architecture venus d'Ouganda. Les conditions extrêmes ne facilitent pas leur travail et celui des musiciens. TF1 | Reportage Y. Hovine, H. Massiot