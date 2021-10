Le concours du meilleur croissant au beurre se tient à Vannes

Il est notre péché mignon du quotidien. Le croissant est la viennoiserie la plus vendue dans le pays, ceci grâce notamment à son côté léger, feuilleté et son bon goût de beurre. A Vannes (Morbihan), 19 participants venus de partout en France participent ce mercredi au concours national du meilleur croissant au beurre. Le résultat du concours sera dévoilé cet après-midi à 15h30. L'une des étapes indispensables dans la préparation du croissant est le feuilletage. "Si c'est trop fin, vous ne le sentez pas. Le but c'est que ça soit croustillant", explique un participant. Les compétiteurs ont cinq heures pour relever le défi. Les jurés observent chaque étape de la préparation. "Qu'est-ce qui vous fait acheter un beau croissant ? Déjà, c'est le visuel en premier. Après le visuel, il y a le feuilleté et contrairement aux idées reçues, ce qui arrive en dernier, c'est le goût", explique Bernard Zabee, président du jury. Pour un visuel parfait, la concentration est donc essentielle.