"Le confiné", le nouveau fromage vosgien

Comme pour tout le secteur de l'élevage, la période de confinement a été dure à vivre pour la ferme du "Petit Gravier". Mais cette dernière s'est démarquée des autres avec la création d'un nouveau fromage dénommé "le confiné". D'après Laura Vaxelaire, il s'agit d'un lot laissé de côté qui s'est affiné tout seul durant quatre semaines. Les retours sont positifs et les demandes sont nombreuses pour ce nouveau-né du confinement.