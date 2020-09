Le confinement a-t-il eu un impact sur le niveau scolaire des enfants ?

Jusqu'à la fin du mois de septembre, les élèves de CP, CE1, mais aussi de 6e et de seconde seront évalués sur leur niveau en français et en mathématiques. Ces tests existent depuis trois ans, mais cette année, ils sont plus difficiles. Ce sera notamment l'occasion de mesurer le retard accumulé durant ces derniers mois. Un élément crucial n'y est cependant pas pris en compte : la capacité de concentration particulièrement réduite depuis le confinement.