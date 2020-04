Le confinement chamboule la vie d'un village à la frontière franco-allemande

Alors que la frontière franco-allemande est fermée depuis le 16 mars, quelques règles s'imposent aux habitants de Heining-lès-Bouzonville. Selon le maire de ce village frontalier, les Allemands se méfient de leurs voisins Français. En plus d'une interdiction de circuler librement, les contrôles établis à la frontière obligent certains à faire un détour d'environ 20 kilomètres par jour. Du jamais vu en 61 ans, selon une habitante du village.