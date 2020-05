Le confinement favorise-t-il la prise de poids ?

Après 51 jours de confinement passés entre le lit et le frigo, les conséquences commencent à peser. Selon une étude de l'Ifop, les Français auraient pris en moyenne 2,5 kilos de plus. En effet, le confinement a ouvert les appétits au risque de manger pour deux. Si certains privilégient la marche quotidienne pour y remédier, d'autres préfèrent tout simplement ne pas se peser. Les plus déterminés, eux, optent pour les cours de sport en ligne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.