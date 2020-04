Le confinement pourrait durer au-delà du 11 mai pour les personnes âgées

Garder les personnes âgées confinées jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé, c'est une piste évoquée pour préserver les plus fragiles. La décision suscite beaucoup de questions de la part des seniors, car l'isolement commence à peser lourd chez la plupart d'entre eux. Certains, par contre, seraient contraints d'accepter la nouvelle mesure pour leur santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.