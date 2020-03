Le confinement respecté à Lille

Alors que la Grande Place de Lille est un lieu très fréquenté, l'ambiance a totalement changé. D'habitude, c'est le passage le plus bondé de la ville à l'heure du déjeuner. Tous les cafés et les restaurants sont fermés et il ne reste que quelques rares passants dans les rues. Sur place, les policiers commencent à se déployer pour contrôler l'application des mesures de confinement.