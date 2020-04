Le confinement se poursuit au moins jusqu'au 15 avril

Les familles de la zone C débutent les vacances de Pâques ce vendredi soir. Pourtant, Édouard Philippe a annoncé la poursuite du confinement dans l'Hexagone lors de son discours de la veille sur TF1. Selon lui, les mesures sont maintenues au moins jusqu'au 15 avril et pourraient durer plus longtemps si les consignes sanitaires l'exigent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.