Le confinement sur les places de marché

Même si les marchés restent ouverts, il est interdit d'y vendre autre chose que de l'alimentation. À Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente), ce n'est pas l'affluence des grands jours, mais juste celle d'un mardi d'automne presque habituel. Lors du premier confinement, de nombreux marchés ont été suspendus pendant plusieurs semaines. Cette fois-ci, ils sont maintenus pour le grand plaisir des habitants. Les étals non-essentiels ont cependant disparu et seules les denrées alimentaires demeurent. Pour les habitants, le marché est également un lieu de rencontre. L'idée est de refaire le monde dans les allées. Par ailleurs, les sujets ne manquent pas ces derniers temps. Ce qui permet d'entretenir un lien social entre les vendeurs et les clients.