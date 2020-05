Le confinement, une catastrophe économique pour les extras dans la restauration

Avec le coronavirus, le secteur de l'événementiel est à l'arrêt. Pourtant en Côte d'Azur, celui-ci fait travailler des milliers de personnes. Avec l'annulation des congrès, du Festival de Cannes ou du Grand Prix de Monaco, les extras dans l'hôtellerie-restauration ont du mal à joindre les deux bouts. Sans un geste de l'Etat envers leur profession, ils craignent que leur droit au chômage s'épuise rapidement. D'autant plus que la reprise de l'activité n'est pas encore en perspective.