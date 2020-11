Le confinement vécu comme une double peine dans la vallée de la Vésubie sinistrée par la tempête

Le reconfinement, les habitants de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) s'en seraient bien passés. Dans ce village meurtri et isolé depuis le passage de la tempête Alex il y a un mois, ces nouvelles restrictions de déplacement et de circulation sont mal vécues. À Saint-Martin-Vésubie, des sinistrés sont à cran et des commerçants inquiets pour leur avenir. Le maire de la région, lui, a demandé un confinement assoupli pour les vallées sinistrées. Il en va de la survie du village qui s'est vidé de presque la moitié de sa population depuis les intempéries catastrophiques du 3 octobre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.