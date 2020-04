Le confinement vu du cirque de Mafate à La Réunion

Au cœur de La Réunion se trouve le cirque de Mafate, des plateaux et des ravines peuplés, mais difficiles d'accès. Depuis le confinement, rien ou presque ne vient troubler le calme du cirque. Seuls des gendarmes du littoral s'y rendent tous les quinze jours pour veiller sur les 700 habitants des différents villages. Pour les ravitailler, certains colis alimentaires sont livrés par hélicoptère. Face à la situation, les Mafatais font également part de leurs inquiétudes en cas de contamination.