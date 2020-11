Le confinement vu d'une petite ville des Bouches-du-Rhône

Sous le regard de la montagne Sainte-Victoire, Fuveau se réveille dans le froid du matin. Pour beaucoup, la première sortie c'est d'amener les enfants à l'école. Ils estiment que l'ouverture des établissements scolaires permet de mieux vivre le confinement. Sur la route, un stop devant le père Noël qui vient tout juste d'être installé. C'est un symbole de fête incontournable, encore plus cette année. Pour d'autres, l'incontournable c'est Angélique Doux. Son bar est fermé, mais elle continue de servir un café à emporter qui réchauffe le cœur. La solidarité s'organise également dans la boulangerie. La santonnière du village peut même exposer ses créations dans la vitrine. En effet, les commerçants ont plus que jamais besoin du soutien des clients. C'est le cas de la librairie "Le pic-vert", qui a reçu des livres de Noël. L'occasion pour eux de garder un lien social et de profiter d'un centre-ville vivant. Ils espèrent la réouverture de certains commerces pour encore plus de vie dans ce village de moins de 10 000 habitants.